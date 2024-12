FW-KLE: Feuerwehr Kleve erhält Patenschaft für Roten Panda

Feuerwehr Kleve

Feuerwehr Kleve erhält Patenschaft für Roten Panda

Ende Oktober war das Rotes-Panda-Weibchen "Kamala" aus dem Tiergarten Kleve auf Abwegen. Mithilfe einer Wärmebilddrohne der Feuerwehr konnte Kamala in kürzester Zeit aufgespürt, mit einer Drehleiter aus dem Baum gekeschert und sicher und wohlbehalten in die Rote-Panda-Anlage zurückgebracht werden. Aufgrund der erfolgreichen Tierrettung darf die Feuerwehr Kleve nun eine Patenschaft für die roten Pandas übernehmen. In der vergangenen Woche hat Tiergartenleiter Martin Polotzek offiziell die Patenurkunde an den Leiter der Feuerwehr, Ralf Benkel, überreicht.

Als kleines Dankeschön gab es noch Freikarten für die beteiligten Feuerwehrleute. Außerdem darf nun ab sofort ein Roter Panda aus Plüsch als neues Maskottchen in einem der Klever Feuerwehrfahrzeuge mitfahren. Wir bedanken uns für die Anerkennung!

