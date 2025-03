Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Kradfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Mainz (ots)

Am Dienstagabend, 04.03.2025 kommt es gegen 18:00 Uhr auf der A60 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kradfahrer leicht verletzt wird.

Eine Gruppe Heranwachsender befährt mit Leichtkrafträdern die A60 aus Hessen kommend in Fahrtrichtung Bingen. Vorneweg fährt ein 17-Jähriger, der sich entschließt, an der Anschlussstelle Hechtsheim-West die Ausfahrt zu nehmen. Hierbei verliert er im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Leichtkraftrad und kommt ins Schleudern. Er kollidiert mit der Leitplanke und stürzt letztendlich zu Boden. Um die Fahrbahn zu räumen und keine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer darzustellen, richtet er zügig sein Leichtkraftrad auf und fährt in Begleitung der Gruppe von der Autobahn herunter. An einer nahegelegenen Tankstelle verständigen sie die Polizei sowie den Rettungsdienst. Der 17-jährige wird vor Ort durch einen Rettungswagen erstversorgt und begibt sich im Anschluss selbstständig in ein Krankenhaus.

