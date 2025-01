Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter: Diebstahl aus Vereinsgarage und Sachbeschädigungen auf Sportplatzgelände - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Unbekannte haben in Hilter gleich zweimal ihr Unwesen getrieben. In der Nacht von Dienstag, 14. Januar, auf Mittwoch, 15. Januar 2025, sowie in der Nacht von Mittwoch, 22. Januar, auf Donnerstag, 23. Januar 2025, entwendeten sie aus einer verschlossenen Garage des Sportvereins an der Deldener Straße hochwertige Gartengeräte. Gestohlen wurden unter anderem ein Streuwagen, eine Motorsense, eine Heckenschere und ein Laubbläser - vor allem Maschinen der Marke Stihl.

In denselben Nächten kam es zudem zu Sachbeschädigungen auf dem Sportplatzgelände. Unbekannte beschädigten unter anderem mehrere Türen des Rohbaus, zwei Außentüren der Umkleidekabinen sowie einen Stromkasten.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Georgsmarienhütte unter der Telefonnummer 05401/83160 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell