POL-OS: Osnabrück/ Hilter: Zeugen gesucht nach Diebstahl von Firmengelände

Osnabrück (ots)

Am Sonntagabend von 22:45 bis 23:00 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt auf ein Firmengelände am "Schluchtweg" unweit zur "Iburger Straße". Die Täter entwendeten von dort mehrere Kilogramm Kupfer, die sie mit einem PKW abtransportierten. Anschließend flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Georgsmarienhütte unter 05401/83160 entgegen.

