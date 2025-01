Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Küchenbrand in Reihenhaus - Eine Person leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in der Von-Galen-Straße aus. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde das Feuer gegen 6:10 Uhr vermutlich durch einen technischen Defekt an einem Küchengerät ausgelöst.

Die 64-jährige Bewohnerin bemerkte den Brand und wählte umgehend den Notruf. Als die erste Polizeistreife eintraf, befand sie sich im Hauseingangsbereich bei geöffneter Haustür und war starkem Rauch ausgesetzt. Die Polizeibeamten brachten die Frau umgehend ins Freie.

Die Freiwilligen Feuerwehren waren mit zahlreichen Einsatzkräften schnell vor Ort und konnten den Brand löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Die Bewohnerin erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

