POL-VER: Pressemeldung vom 08.02.2025

Bereich Verden:

++Einbruch in einen Kindergarten++

Kirchlinteln. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum Kindergarten Holtum-Geest. Hier durchsuchten sie mehrere Räume, verließen das Gebäude aber schließlich ohne Diebesgut. Hinweise zur Tat werden bei der Polizeistation Kirchlinteln (Tel.: 04236-943370) sowie bei der Polizei in Verden (04231-8060) entgegengenommen.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel:

++Verkehrsunfall mit einem Leichtverletztem++ Am Freitagnachmittag befuhr ein 30-jähriger LKW-Fahrer die BAB 27 in Richtung Walsrode. In Höhe km 48,0 scherte er vom Hauptfahrstreifen auf den Überholfahrstreifen aus. Dabei unterschätzte er die Geschwindigkeit des auf dem Überholfahrstreifen fahrenden 46-jährigen PKW-Fahrer, sodass es zum Auffahrunfall kam, bei dem sich der PKW-Fahrer leicht verletzte. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 19000 Euro.

Bereich Achim:

Keine presserelevanten Ereignisse.

Bereich Osterholz:

++Einbruch in Wohnhaus++

Lilienthal. Bislang unbekannte Täter brachen in der Straße "Auf der Frankenburg" am Freitag in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 17:15 Uhr in ein Wohnhaus ein. Im Haus durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten Goldschmuck sowie Bargeld. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.

