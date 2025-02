Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Vorfahrt beim Abbiegen missachtet++Radfahrerin bei Unfall verletzt++Ohne Versicherung gefahren+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Vorfahrt beim Abbiegen missachtet+ Achim. Eine 53-jährige Fahrerin eines Daimlers wollte am Donnerstagmorgen von der L158in die Straße am Weserberg abbiegen und übersah eine 43-Jährige auf einem Pedelec. Die 43-Jährige fuhr auf dem Geh- und Radweg der Uphuser Heerstraße in die Gegenrichtung. Bei dem Zusammenstoß wurde sie leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pkw und dem Fahrrad entstand ein geringer Sachschaden.

+Radfahrerin bei Unfall verletzt+ Verden. Am Donnerstagmittag kam es auf der Bremer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin. Eine 18 Jahre alte Fahrzeugführerin beabsichtigte, von einem Parkplatz auf die Bremer Straße zu fahren. Dabei bemerkte sie die von rechts kommenden 41 Jahre alte Fahrfahrerin zu spät und erfasste sie. Die Radfahrerin kam anschließend leicht verletzt in ein Krankenhaus.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Ohne Versicherung gefahren+ Ritterhude. Für einen 49-Jährigen aus Osterholz-Scharmbeck endete die Fahrt mit seinem Pkw in Ritterhude. Gegen 22 Uhr kontrollierten ihn Beamte der Polizei Osterholz auf der Bremer Landstraße und stellten fest, dass für den Mitsubishi keine Versicherung mehr besteht. Gegen den 49-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Fahrzeugschein sichergestellt. Zudem untersagten die Beamten ihm die Weiterfahrt mit dem Pkw.

