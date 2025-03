POL-PPMZ: Wohnsitzlosen Getränk gestohlen

Mainz-Bretzenheim (ots) - Am Montag, 03.03.2025, gegen 20:00 Uhr, meldete ein aufmerksamer Zeuge einen Schlangenlinien fahrenden PKW. Das Auto sei an der Anschlussstelle Mainz-Lerchenberg von der Autobahn A63 abgefahren und in Richtung Mainz-Bretzenheim unterwegs gewesen. Durch eine Polizeistreife konnte das Fahrzeug in der Karl-Zörgiebel-Straße kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer ergab 1,88 Promille. ...

