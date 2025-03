Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Randalierer in Hotellobby

Mainz-Neustadt (ots)

Am Dienstag, 04.03.2025 kommt es gegen 06:30 Uhr zu einer Sachbeschädigung in einer Hotellobby in der Mainzer-Neustadt.

Ein Mann begibt sich in ein Hotel in der Kaiserstraße und bittet dort um ein Zimmer. Als ihm mitgeteilt wird, dass keine Zimmer mehr frei sind und auch das Sofa in der Hotellobby keinen Schlafplatz bietet, wird der Mann aggressiv. Er schreit lauthals herum, tritt gegen einen Mülleimer und wirft diverse Einrichtungsgegenstände durch die Hotellobby. Als er plötzlich bemerkt, dass das Hotelpersonal die Polizei verständigt, verlässt er das Hotel in unbekannte Richtung.

Der Mann kann laut Zeugenaussagen wir folgt beschrieben werden: - Ca. 175cm groß - 30-35 Jahre alt - Schmale Statur - Braune, lockige Haare - Schwarze Kleidung

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell