POL Schwaben Nord: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Innenstadt - Ende der Woche flüchtete ein bislang Unbekannter, nachdem er einen Verkehrsunfall verursachte.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (31.10./01.11.2024) fuhr ein bislang Unbekannter frontal gegen einen Mercedes Vito, der Pkw parkte in der Brückenstraße am rechten Fahrbahnrand. Durch den Zusammenstoß wurde die Frontscheibe, sowie die Motorhaube und Stoßstange beschädigt. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter Tel. 0821/323-2110 zu melden.

