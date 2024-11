POL Schwaben Nord: Handyaufladung eskaliert

Augsburg (ots) - Autobahn A8 / AS Zusmarshausen - Am Montag (28.10.2024) kontrollierten Einsatzkräfte des Schwerverkehrstrupps der Verkehrspolizei Augsburg auf dem Parkplatz Streitheimer Forst-Nord einen Lkw. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht die nötige Erlaubnis hatte, um in Deutschland eine Beschäftigung auszuüben. Hierfür hätte er eine sog. EU-Fahrerbescheinigung benötigt. Der ...

mehr