Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallbeteiligter gesucht

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Buterlandstraße/Sonnenstraße;

Unfallzeit: 12.12.2024, 14.30 Uhr;

Leichte Verletzungen zugezogen haben sich zwei 14-Jährige bei einem Verkehrsunfall in Gronau. Sie befuhren am Donnerstag gegen 14.30 Uhr die Sonnenstraße gemeinsam mit einem E-Scooter in Fahrtrichtung Zobelstraße. Beim Überqueren der Kreuzung Sonnenstraße/Buterlandstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden Pkw und beide stürzten. Der Fahrer des grauen Kleinwagens stieg aus, um sein Fahrzeug in Augenschein zu nehmen und entfernte sich dann, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein oder sich um die Mädchen zu kümmern. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 40 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, mit kurzen schwarzen Haaren und Brille. Der Unfallbeteiligte wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Auch mögliche Zeugen mögen ihre Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 richten. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell