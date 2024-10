Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallbeteiligtem

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Samstag (19.10.2024) ereignete sich in der Hirblinger Straße ein Verkehrsunfall. Die Polizei ermittelt derzeit nach einem Beteiligten. Gegen 09.00 Uhr war ein schwarzer Porsche in der Hirblinger Straße in Richtung Holzweg unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 44 musste der Porschefahrer an einer Baustelle auf die Gegenfahrbahn ausweichen. Wegen Gegenverkehrs setzte der Porsche einige Meter zurück und stieß dabei auf einen hinter ihn wartenden Audi. Nach einem kurzen Gespräch zwischen den beiden Fahrern flüchtete der Porschefahrer. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter Tel. 0821/323-2510 zu melden.

