POL-FR: Korrekturmeldung zu: Sasbach a. K.: Mehrere Fahrräder aus Garage entwendet - Zeugen gesucht

Nach derzeitigen Erkenntnissen liegt der Tatzeitraum offenbar zwischen dem 02.05.2024, 12 Uhr und dem 3.05.2024, 17.00 Uhr.

--------------- Ursprungsmeldung: Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete aus einer Garage in der Straße "Am Fischersdorf" in Sasbach am Kaiserstuhl acht hochwertige Fahrräder im Gesamtwert von etwa 64.000 Euro.

Die Täterschaft hatten ein Garagenfensters aufgehebelt und gelangte hierdurch in die Garage.

Der Tatzeitraum dürfte in der Nacht vom 30.04.2024 auf den 01.05.2024 (Walpurgisnacht) gewesen sein.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können.

