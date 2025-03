POL-PPMZ: Randalierer auf dem Bahnhofsplatz

Mainz-Laubenheim (ots) - Am Mittwoch gegen 15:44 Uhr meldeten zwei aufmerksame Zeugen ein Fahrzeug in der Rheintalstraße in Mainz-Laubenheim, welches mit unsicherer Fahrweise gelenkt wurde. Das Auto kam unter anderem im Gegenverkehr zum Stehen und überfuhr eine rote Ampel. Die Zeugen folgten dem Auto und konnten den aktuellen Standort so immer an die Polizei weitergeben. Eine Polizeistreife konnte den vermeintlichen ...

mehr