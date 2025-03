Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Im Streit Scheibe kaputt getreten

Mainz-Altstadt (ots)

Am Donnerstag gegen 18:40 Uhr kam es in einer Sportsbar Nähe des Münsterplatzes zum Streit zwischen einem 32-jährigen Gast und dem 37-jährigen Ladenbesitzer. Im Zuge dessen trat der 32-Jährige aus dem Landkreis Germersheim gegen eine Scheibe, welche dadurch zu Bruch ging. Der Ladenbesitzer erteilte dem Gast ein Hausverbot. Die eingesetzte Polizeistreife sprach dem Aggressor zusätzlich einen Platzverweis für den Bereich Münsterplatz und Schillerplatz aus. Beiden Aufforderungen kam der 32-Jährige nach.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

