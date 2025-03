Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Mainz-Altstadt (ots)

Im Rahmen einer Kontrollstelle auf der Theodor-Heuss-Brücke am 07.03.2025 stellte das Mainzer Altstadtrevier einen Fahrzeugführer fest, der trotz eines Fahrverbots mit dem Auto unterwegs war. Der 40-jährige Andernacher geriet gegen 01:20 Uhr in die Polizeikontrolle. Dabei gab er an, dass er seinen Führerschein nicht mit sich führe. Polizeiliche Ermittlungen bestätigten diese Angaben, ergaben jedoch auch, dass er ihn gar nicht mitführen konnte. Ihm wurde vor drei Monaten ein Fahrverbot auferlegt. Die Weiterfahrt war für den 40-Jährigen damit in Mainz beendet, der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

