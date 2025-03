Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Drei Verletzte durch Wildunfall mit Leichtkraftrad

Budenheim - L422 (ots)

Am Donnerstagabend gegen 22:20 Uhr kam es auf der L422 bei Budenheim zu einem Wildunfall, bei dem zwei Jugendliche schwer verletzt wurden. Ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer befuhr die Landstraße von Heidesheim aus kommend in Richtung Budenheim. Auf der Strecke kollidierte er mit einem querenden Wildschwein. Der 16-Jährige und sein 16-jähriger Sozius kamen zu Fall und stürzten vom Leichtkraftrad. Die beiden Jugendlichen werden verletzt und werden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Hinter dem 16-Jährigen fährt eine 54-jährige Autofahrerin aus dem Kreis Bad Kreuznach. Sie touchiert das Leichtkraftrad und verletzt sich dabei leicht. Die Jugendlichen werden von dem Auto nicht mehr erfasst. Das Wildschwein verendet an der Unfallstelle.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell