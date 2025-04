LPI-J: Strohlager in Flammen

Jena (ots) - Dienstagabend, kurz nach 18:30 Uhr, artete ein Streit in der Fritz-Ritter-Straße aus. Ein Paketzusteller wollte seiner Arbeit nachgehen und ein Paket in einem Discounter bringen. Hierbei kam es zu einer Berührung mit einem Unbekannten. Dieser reagierte sogleich gereizt und ging den 23-Jährigen verbal aggressiv an. Als der Zusteller wieder in seinem Fahrzeug war, trat der Unbekannte erneut in die Bütt. Er zog den Mann aus seinem Zustellerfahrzeug, stritt mit ...

mehr