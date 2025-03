POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Steinwürfen auf einen Reisebus

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0232 Am Dienstag (04.03.) ereignete sich im Dortmunder Stadtteil Mitte ein Unfall zwischen einem PKW und einem E-Scooter. Der Autofahrer flüchtete, die Polizei sucht nun Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen befuhr gegen 11:10 Uhr ein 17-jähriger Dortmunder die Ruhrallee in Richtung Süden. An der Kreuzung zur Märkischen Straße wartete er ...

mehr