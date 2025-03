Polizei Dortmund

POL-DO: Hinweise und Beschwerden zum Drogenhandel am Nordmarkt: Polizisten durchsuchen Wohnung an der Braunschweiger Straße

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0233

Hinweise und Beschwerden aus der Bevölkerung zum anhaltenden Drogenhandel rund um den Nordmarkt erhält die Polizei Dortmund immer wieder. Deswegen bestreiften zivile Einsatzkräfte am Montag (10. März 2025) den Bereich und bewiesen erneut den richtigen Riecher.

Gegen 16:15 Uhr fiel den Polizisten ein 30-jähriger Dortmunder auf der Braunschweiger Straße auf. Dieser blickte sich nervös um und wurde kurze Zeit darauf von einem 26-Jährigen aus Dortmund angesprochen. Gemeinsam gingen die Männer in ein Mehrfamilienhaus in der Braunschweiger Straße und kamen wenige Minuten später wieder heraus. Die Beamten erhielten zuvor einen Hinweis, dass in dem Haus mit Drogen gehandelt werden solle.

Die Zivilkräfte konnten danach beobachten, wie der 26-Jährige Geld entgegennahm und im Gegenzug Drogen an einen 31-Jährigen aus Dortmund übergab. Ferner sahen die Einsatzkräfte, dass der 30-Jährige in das besagte Mehrfamilienhaus zurückging und im Anschluss dem 26-Jährigen mehrere kleine Päckchen übergab. Der 30-Jährige wurde im Rahmen der Observation noch von einem 50-Jährigen aus Dortmund angesprochen. Auch hier wurde Geld gegen Betäubungsmittel getauscht.

Die Beamten entschlossen sich zu Kontrollen. Mittels richterlichen Beschlusses durchsuchten sie die Wohnung des 30-Jährigen. Dort konnten die Polizisten mutmaßliches Kokain, Bargeld, Mobiltelefone und Gegenstände zur Drogenzubereitung auffinden und sicherstellen. Die 30- und 26-jährigen Dortmunder nahmen die Beamten mit zur Wache. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer entlassen. Sie erwartet nun Anzeigen wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln.

