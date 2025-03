Polizei Dortmund

POL-DO: Jugendlicher E-Scooterfahrer von Auto angefahren - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0232

Am Dienstag (04.03.) ereignete sich im Dortmunder Stadtteil Mitte ein Unfall zwischen einem PKW und einem E-Scooter. Der Autofahrer flüchtete, die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr gegen 11:10 Uhr ein 17-jähriger Dortmunder die Ruhrallee in Richtung Süden. An der Kreuzung zur Märkischen Straße wartete er zunächst an der roten Ampel. Als diese Grünlicht zeigte, setzte er seine Fahrt fort.

Plötzlich bemerkte er ein Auto, welches sich mit hoher Geschwindigkeit auf der Märkischen Straße näherte. Der Autofahrer touchierte mit seinem PKW den E-Scooter im hinteren Bereich, wodurch der Jugendliche ins Schleudern geriet und stürzte. Dabei erlitt er leichte Verletzungen.

Der Autofahrer setzte seine Fahrt auf der Märkischen Straße in südliche Richtung fort. Bei dem Fahrzeug soll es sich um eine dunkelgraue Limousine der Marke BMW handeln, am Steuer saß eine männliche Person.

Die Polizei fragt: Wer hat Beobachtungen gemacht und kann Angaben zum Unfallhergang, dem flüchtigen Fahrzeug oder dem Fahrer machen? Hinweise nimmt die Polizeiwache Nord unter der 0231/132-2321 entgegen.

