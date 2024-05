Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/AS LD-Zentrum - Kollision mit Rehe auf der Autobahn

A65/AS LD-Zentrum (ots)

In der Mittagszeit (16.05.2024, 12.20 Uhr) kollidierte gestern eine 49 Jahre alte Autofahrerin auf der A65, Nähe der AS Landau-Zentrum mit zwei Rehe, welche die Fahrbahn querten. Nach der Kollision rannten die vermutlich verletzten Tiere in eine angrenzende Grünfläche. Der zuständige Jagdausübungsberechtigte wurde zwecks Nachsuche informiert. Am Fahrzeug der Frau entstand ein Sachschaden von annährend 2.000 Euro. Die Polizei appelliert: Ein Wildwechsel kann auch bei Tageslicht und auf der Autobahn stattfinden.

