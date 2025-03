POL-MS: Gefahrgutkontrolle auf der A 30 - Weiterfahrt untersagt

Münster (ots) - Am Freitag zwischen (28.2.) zwischen 19:30 Uhr und 23:00 Uhr sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Rüschhausweg nahe dem Holtwickweg eingebrochen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen haben die unbekannten Täter ein Fenster aufgehebelt, um sich Zutritt in das Haus zu verschaffen. Die Unbekannten durchsuchten diverse Räume und Schränke des Hauses. Die Täter ...

