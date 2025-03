POL-MS: Einbruch in Gievenbeck - Polizei sucht nach Zeugen

Münster (ots) - Ein 46-jähriger Münsteraner hat sich am Samstagmorgen (01.03., 08.55 Uhr) bei einem Sturz von seinem Fahrrad am Friesenring leichte Verletzungen zugezogen. Nach bisherigen Erkenntnissen transportierte der Radfahrer seine Einkäufe, indem er diese in Tüten an beide Lenkerseiten hing. Auf Höhe der Görresstraße geriet eine Tüte in die Speichen des ...

