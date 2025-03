Polizei Münster

POL-MS: Rosenmontagsumzug in Münster verläuft überwiegend friedlich

Münster (ots)

Der Rosenmontagsumzug startete heute (03.03.) pünktlich um 12:11 Uhr am Schlossplatz. Nach Einschätzung der Polizei feierten rund 80.000 Närrinnen und Narren entlang der Zugstrecke bunt und überwiegend friedlich. Der letzte Festwagen kehrte gegen 17:00 Uhr wieder an den Ausgangspunkt am Schlossplatz zurück.

Laut Einsatzleitung der Polizei hat sich das mit den Veranstaltern abgestimmte Sicherheitskonzept bewährt und die erhöhte Anzahl an Sperrstellen hat die Menschen nicht daran gehindert, ausgiebig und ausgelassen zu feiern.

Insgesamt fertigten die Einsatzkräfte bis 18:45 Uhr vier Strafanzeigen wegen Körperverletzung, eine Strafanzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Sie erteilten fünf Platzverweise und nahmen zwei Personen in Gewahrsam. Bei stichprobenartigen Kontrollen, die durch das neue Waffengesetz ermöglicht wurden, fanden die Beamten einen Schlagstock und eine Anscheinswaffe. Beide Gegenstände stellten die Polizisten sicher und fertigten Anzeigen.

