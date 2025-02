POL-MS: Mercedes drängt Lkw in Graben - Polizei sucht Fahrerin und Zeugen

Münster (ots) - In der Nacht von Dienstag (25.02., 18:00 Uhr) auf Mittwoch (26.02., 06:30 Uhr) sind unbekannte Täter in ein Elektrogeschäft an der Hansestraße eingebrochen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen. Die Täter verschafften sich durch Einschlagen eines Fensters Zutritt in das Gebäu-de. Die Büroräume wurden durchsucht, anschließend ...

