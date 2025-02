Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Elektrogeschäft in Hiltrup - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

In der Nacht von Dienstag (25.02., 18:00 Uhr) auf Mittwoch (26.02., 06:30 Uhr) sind unbekannte Täter in ein Elektrogeschäft an der Hansestraße eingebrochen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Die Täter verschafften sich durch Einschlagen eines Fensters Zutritt in das Gebäu-de. Die Büroräume wurden durchsucht, anschließend flüchteten die Täter samt Beute unerkannt.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell