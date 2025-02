POL-MS: Verkehrskontrolle auf der Autobahn - Falsche Kennzeichen angebracht und Bargeld sichergestellt

Münster (ots) - Am Dienstagmittag (25.02., 12:00 Uhr) hat ein 35-Jähriger in einer Bankfiliale einer 87-Jährigen Bargeld aus der Hand gerissen. Die 87-Jährige hatte das Geld zuvor bei einer Bank an der Rothenburg abgeholt. Plötzlich kam der 35-Jährige auf sie zu und entriss ihr unvermittelt einen Geldschein. Durch Videoaufzeichnungen konnte der polizeibekannte ...

