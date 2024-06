POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Speyer (ots) - Am Donnerstagmorgen gegen 07:50 Uhr kam es in der Landauer Straße zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Fahrrad. Die 28-Jährige PKW-Führerin wollte von der Paulstraße nach links in die Landauer Straße abbiegen und kollidierte dabei mit der 61-Jährigen Radfahrerin, welche im Begriff war die Kreuzung zu überqueren. Diese kam durch den Zusammenstoß zu Fall und zog sich Verletzungen an Ellenbogen ...

mehr