Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Reisezugwagen der DB AG großflächig besprüht

Schwerin (ots)

Die DB AG informierte am Sonntagabend das Bundespolizeirevier Schwerin über ein großflächiges Graffiti an einem Reisezugwagen. Am Güterbahnhof Schwerin stellten die eingesetzten Bundespolizisten diverse Schmierereien in gelber, weißer, schwarzer und silberner Farbe, auf einer Gesamtfläche von 40 Quadratmetern, an einem Zug fest. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen gegen unbekannte Täter, wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.

In diesem Zusammenhang bittet die Bundespolizeiinspektion Rostock die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zu diesem Sachverhalt machen? Wer hat von Freitag, 24.01.2025, 18:00 Uhr bis Sonntag, 26.01.2025, 22:50 Uhr verdächtige Personen am Güterbahnhof Schwerin oder in unmittelbarer Nähe beobachtet und kann sachdienliche Hinweise geben. Diese nehmen die Bundespolizeiinspektion Rostock unter den Telefonnummern 0381/2083-1111 / -1112 bzw. jede andere Polizeidienststelle entgegen.

