Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Haus beschädigt und geflüchtet

Wölferbütt (ots)

Am Freitag gegen 17 Uhr wurde der PI Bad Salzungen eine Unfallflucht in der August-Herbarth-Straße in Wölferbütt gemeldet. Der Anrufer teilte einen Schaden an seiner Hausfassade mit. Dieser wurde, aufgrund der Anstoßhöhe, vermutlich durch ein landwirtschaftliches Fahrzeug verursacht. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch pflichtwidrig vom Unfallort, ohne die Aufnahme seiner Personalien zu ermöglichen. Bei dem Zusammenstoß entstand an dem Haus ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Der Anrufer gab einen Unfallzeitraum vom 16.10. bis 18.10. an. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der PI Bad Salzungen zu melden.

