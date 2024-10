Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Motorradfahrer schwer verletzt

Bad Salzungen (ots)

Am Freitagnachmittag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreuzung der Hersfelder Straße und Wildprechtrodaer Straße in Bad Salzungen. Ein Motorradfahrer befuhr die Wildprechtrodaer Straße und wollte nach rechts in die Hersfelder Straße einfahren. Beim Einfahren kollidierte er mit einem Pkw, welcher die Hersfelder Straße aus Richtung Bundeswehrkaserne kommend befuhr. In Folge dessen wurde ebenfalls ein Pkw beschädigt, welcher sich im Gegenverkehr befand. Der Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein hoher Sachschaden. Aufgrund unterschiedlicher Zeugenaussagen dauern die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang noch an.

