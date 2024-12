BPOL-HRO: Einbruch und Diebstahl auf DB-Betriebsgelände

Güstrow, Bützow (ots) - Gestern (06.12.2024) gegen 12:30 Uhr kam es zu einer Kollision eines Tiefladers mit dem Regionalexpress 4 an einem Bahnübergang zwischen Güstrow und Bützow in der Nähe der Ortschaft Zepelin (Höhe Bahnkilometer 103,9). Hierüber informierte die DB AG die Bundespolizeiinspektion Rostock. Die sofort eingesetzten Kräfte stellten am Ereignisort fest, dass der Zug auf Höhe des Bahnkilometers ...

