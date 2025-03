Polizei Münster

POL-MS: Einkäufe am Lenker transportiert - Fahrradfahrer nach Sturz leicht verletzt

Münster (ots)

Ein 46-jähriger Münsteraner hat sich am Samstagmorgen (01.03., 08.55 Uhr) bei einem Sturz von seinem Fahrrad am Friesenring leichte Verletzungen zugezogen.

Nach bisherigen Erkenntnissen transportierte der Radfahrer seine Einkäufe, indem er diese in Tüten an beide Lenkerseiten hing. Auf Höhe der Görresstraße geriet eine Tüte in die Speichen des Vorderrades und der 45-Jährige fiel kopfüber zu Boden.

Ersthelfer, die den Unfall beobachteten, leisteten umgehend Erste Hilfe, bis die Rettungskräfte eintrafen. Der leichtverletzte Radfahrer wurde anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei rät Gegenstände auf dem Fahrrad in dafür vorgesehenen Behältern, wie zum Beispiel in Fahrradkörben oder Fahrradtaschen zu transportieren.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell