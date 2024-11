POL Schwaben Nord: Zu schnell mit dem Mofa unterwegs

Augsburg (ots) - Hochzoll - Am Dienstag (19.11.2024), in der Zeit von 13.30 Uhr bis 14.00 Uhr besprühte ein bislang unbekannter Täter in der Hochzoller Straße das Heck eines gelben Seat Leon mit Farbe. Es entstand ein Sachschaden von rund 600 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen den unbekannten Täter. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 ...

