POL-DO: Unbekannte werfen Steine von einer Brücke über der A45 bei Huckarde - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben am Sonntag, 9. März, Steine von einer Brücke geworfen. Ein Stein traf die Windschutzscheibe eines fahrenden Autos.

Tatort war die A45 in Fahrtrichtung Frankfurt, Fußgängerbrücke kurz vor der Ausfahrt Huckarde. Im Auto saßen Eltern (45 und 43 Jahre alt aus Dortmund) mit ihrem 8-jährigen Sohn. Als sie gegen 19 Uhr mit dem Auto unter der Brücke durchfuhren, prallte ein faustgroßer Stein gegen die Windschutzscheibe, durchschlug sie aber nicht.

Mehrere Personen, vermutlich Kinder oder Jugendliche, flüchteten unter der Brücke hindurch. Es entstand Sachschaden von circa 1500 Euro.

Nur durch Glück wurde niemand verletzt.

Eine weitere Tat ereignete sich am Montag, 10. März, am selben Ort, ebenfalls gegen 19 Uhr. Wieder warfen Unbekannte Steine auf ein fahrendes Auto. Auch hier blieb die 27-jährige Fahrerin aus Lüdinghausen glücklicherweise unverletzt. Am Auto entstand ein Sachschaden von über 5000 Euro. Zuvor konnte die Fahrerin zwei Jungen im Alter von 11-14 Jahren auf der Brücke wahrnehmen. Ein Junge war ca. 140 cm groß, blonde Haare, dunkle Jogginghose, kariertes Oberteil. Der zweite Junge war etwas größer und ebenfalls zwischen 11 und 14 Jahre alt. Beide hatten einen westeuropäischen Phänotyp.

Hinweise bitte an die Autobahnpolizeiwache Bochum unter 0231/132-4821.

