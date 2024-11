Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unbekannte legen Hindernis auf Gleise - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Das geistesgegenwärtige Eingreifen eines 47-Jährigen am Samstag in Heidelberg-Wieblingen verhinderte Schlimmeres. Der Mann hatte gegen 21:30 Uhr unweit der Haltestelle "Am Taubenfeld" ein herrenloses Fahrrad auf den Gleisen der Straßenbahn bemerkt. Das Kinderfahrrad lag in einem unbeleuchteten Kurvenbereich der Strecke und war als Hindernis nur schwer erkennbar. Daher entfernte der 47-Jährige das Rad sofort und verständigte die Polizei. Eine Kollision hätte zu großen Schäden an der Straßenbahn und im schlimmsten Fall zu einer Entgleisung führen können. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd ermittelt daher wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221/ 3418-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell