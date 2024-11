Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Von der Fahrbahn abgekommen und Sachschaden verursacht

Heidelberg (ots)

Am Samstagmorgen gegen 9 Uhr verlor ein 21-jähriger Kia-Fahrer vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und verursachte einen Gesamtschaden von rund 25.000 Euro. Der Mann war zuvor auf der L534 unterwegs und bog an der Einmündung zur L534a in diese ab. Dort kam er mit seinem Kia von der Fahrbahn und kollidierte mit dem Bordstein. Durch den Aufprall riss der Hinterreifen des Autos ab. Anschließend wurde das Fahrzeug zunächst auf einen parkenden PKW und in der Folge gegen die Fassade eines Hauses in der Kleingemünder Straße geschleudert. Durch die umherfliegenden Fahrzeugteile wurde außerdem der Gartenzaun eines weiteren Anwesens beschädigt. Der junge Mann sowie seine Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und kamen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die Unfallermittlungen übernommen.

