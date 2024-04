Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mehrere Brände beschäftigen oberbergische Brandermittler.

Oberbergischer Kreis (ots)

In Lindlar-Frielingsdorf in der Straße "An der Sülz" sind auf bislang unbekannte Weise Mülltonen in Brand geraten. Durch den Brand nahm auch an das angrenzende Wohnhaus Schaden. Die Tatzeit liegt hier zwischen Freitag (12. April) 7 Uhr und 7:30 Uhr. Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag (13. April) in der Eichhardtstraße einen Kleidercontainer in Brand gesetzt. Der Bran wurde um 3:10 Uhr entdeckt. In der Jahnstraße in Wiehl-Bielstein hat ebenfalls ein Kleidercontainer gebrannt. Dieser Brand wurde um 5:20 Uhr entdeckt. Auf dem Pendlerparkplatz in Weiershagen (Forster Straße) hat um 3:38 Uhr ein schwarzer Kia gebrannt und ist dabei komplett zerstört worden. In der Nacht zu Sonntag, um kurz nach 4 Uhr brannte in der Brucher Straße ein Müllcontainer und um 4:30 Uhr in der Straße "Am Hans-Teich" brannten zwei Kleidercontainer. Die Polizei ermittelt in Fällen und bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer 02261 81990.

