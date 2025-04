Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streit artete aus

Jena (ots)

Dienstagabend, kurz nach 18:30 Uhr, artete ein Streit in der Fritz-Ritter-Straße aus. Ein Paketzusteller wollte seiner Arbeit nachgehen und ein Paket in einem Discounter bringen. Hierbei kam es zu einer Berührung mit einem Unbekannten. Dieser reagierte sogleich gereizt und ging den 23-Jährigen verbal aggressiv an. Als der Zusteller wieder in seinem Fahrzeug war, trat der Unbekannte erneut in die Bütt. Er zog den Mann aus seinem Zustellerfahrzeug, stritt mit ihm und schlug dem jungen Mann gegen die Brust. anschließend entfernte sich der Unbekannte vom Ort. Hierfür stieg dieser in einen weißen Pkw der Marke Ford. Weitere Beschreibungen zum Fahrzeug der gar dem Unbekannten sind nicht bekannt. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder gar Angaben zum Täter geben können werden gebeten, sich bei der Jenaer Polizei unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de zu melden. Das Aktenzeichen 0084069/2025 ist hierbei bitte anzugeben.

