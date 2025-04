LPI-J: Aufgrund von Unaufmerksamkeit aufgefahren

Apolda (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 24.03.2025 und dem 31.03.2025 hat ein bislang Unbekannter in der Franckestraße in Apolda ein Stromkabel gestohlen. Das Kabel gehörte zu einem beleuchteten Werbeschild einer Fahrschule. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

mehr