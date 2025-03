Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Sachbeschädigungen am Festplatz

Warendorf (ots)

Am Samstag, 22.3.2025 wurde gegen 20.50 Uhr auf dem Festplatz Drostenhof in Oelde, Goldbrink mehrere beschädigte Fahrradreifen festgestellt. Unbekannte haben diese offensichtlich zerstochen. Wer kann Angaben zu den Sachbeschädigungen und möglichen Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell