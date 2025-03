Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Beim Einscheren gegen Pkw gefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Samstag, 22.3.2025, 19.00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Ahlen. Ein unbekannter Fahrer überholte mit einem schwarzen VW Golf mindestens zwei Fahrzeuge in Höhe der Feuerwache in Richtung Warendorfer Straße. Dabei dränge er den schwarzen Ford Focus eines 37-jährigen Ahleners fast ab, als er wieder einscherte. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Autos. Der Unbekannte fuhr weiter und kümmerte sich nicht um den Verkehrsunfall. In seinem schwarzen VW Golf sollen insgesamt drei Personen gesessen haben. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Fahrer des schwarzen VW Golfs machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

