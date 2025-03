Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Bei Alleinunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 23.3.2025, 16.55 Uhr ereignete sich ein Alleinunfall in Drensteinfurt, Natorp, bei dem ein Autofahrer leicht verletzt wurde. Der 71-Jährige befuhr mit seinem Pkw die L 585 in Richtung Drensteinfurt. Im weiteren Verlauf geriet der Drensteinfurter mit seinem Pkw auf den Grünstreifen und verlor anschließend die Kontrolle über das Auto. An dem Pkw entstand im Frontbereich erheblicher Sachschaden, so dass Betriebsstoffe ausliefen. Das Auto wurde abgeschleppt und Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von etwa 30.120 Euro.

