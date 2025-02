Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Versuchte Sachbeschädigung oder gar gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr?

Hillscheid (ots)

Diese Frage beschäftigt die Polizei Höhr-Grenzhausen und auch die Anwohner in der Lindenstraße in Hillscheid schon seit Jahren. Immer wieder werden in der Lindenstraße Nägel und Schrauben auf der Straße gefunden. Beim ersten Mal wurde noch überlegt, dass diese Nägel und Schrauben vielleicht jemand verloren hat. Da sich dieser Vorgang aber über eine lange Zeit immer wieder wiederholt, steht fest, dass eine unbekannte Person diese Nägel und Schrauben mit Absicht in der Lindenstraße verteilt. Die Polizei Höhr-Grenzhausen bittet auf diesem Wege, Zeugen, die auffällige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich bei ihrer Polizei zu melden. Die Polizei weist hierzu nochmal ausdrücklich darauf hin, dass es sich hierbei nicht um ein Kavaliersdelikt handelt. Der unbekannte Täter handelt mit Gefährdungsvorsatz, d. h. er ist sich bewusst, dass durch einen defekten Reifen ein Unfall herbeigeführt werden kann und nimmt dies billigend in Kauf. Es ist bislang nur dem Zufall geschuldet, dass noch kein Schaden entstanden ist.

