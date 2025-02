POL-PDMT: Flacht. Einbruch in Pizzeria

Kasdorf (ots) - In der Nacht von Montag, 24.02.2025, auf Dienstag, 25.02.2025, drangen unbekannte Täter zwischen Mitternacht und drei Uhr Morgens nach Zerstörung eines Schaufensters in einen Gewerbebetrieb am Ortsrand ein. Der oder die Unbekannten entwendeten die Kasse und flüchteten. Die Polizei in St. Goarshausen bittet Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Täter geben können, sich unter 06771/9327-0 zu melden. ...

