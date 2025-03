Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Radfahrerin bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Warendorf (ots)

Tödliche Verletzungen erlitt eine 84-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag, 21.03.2025, gegen 15.15 Uhr in Oelde auf der Straße Am Landhagen etwa 200 Meter östlich der Straße Zum Sundern ereignete.

Die 84-Jährige Frau aus Oelde befand sich mit ihrem Fahrrad stehend an dem Ende eines Waldweges am nördlichen Fahrbahnrand. Sie beabsichtigte, die Straße Am Landhagen zu überqueren. Sie ließ zunächst ein Fahrzeug passieren, welches die Straße Am Landhagen von der Rhedaer Straße kommend in Fahrtrichtung Letter Straße befuhr. Unmittelbar danach schob sie ihr Fahrrad über die Straße und übersah dabei ein von rechts kommendes Motorrad eines 53-jährigen Mannes aus Herzebrock-Clarholz, der die Straße Am Landhagen in Fahrtrichtung Rhedaer Straße befuhr.

Der Motorradfahrer erfasste trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung die Fahrradfahrerin. Diese stürzte nach dem Zusammenprall zu Boden und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 53-Jährige Fahrzeugführer stürzte ebenfalls und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle war während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme für etwa fünf Stunden gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro.

