Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: 24-Jährgier in Neuss überfallen

Neuss (ots)

Am Montag (16. 12.) wurde ein 24-jähriger Mönchengladbacher gegen 21 Uhr an der Straße Am Südpark in Neuss-Reuschenberg überfallen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hatte er sich mit einer bislang unbekannten Person getroffen, um einen über eine Onlineplattform ausgehandelten Kauf zu tätigen. Er suchte den Treffpunkt gemeinsam mit einem Bekannten auf, folgte dann aber einer bislang unbekannten Peron alleine, um den Kauf abzuschließen, in einen Fußweg. Dort wurde er nach aktuellen Erkenntnissen von vier oder fünf weiteren Unbekannten angegriffen. Der 24-Jährige wurde durchsucht und nach dem mitgebrachten Geld gefragt - welches er allerdings bei seinem Begleiter zurückgelassen hatte. Diesen konnte der Mönchengladbacher kontaktieren, der Begleiter allarmierte daraufhin die Polizei und eilte sich zum Tatort.

Die Verdächtigen ließen daraufhin von dem 24-Jährigen ab und entfernten sich zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der Mönchengladbacher wurde bei dem Überfall leicht verletzt.

Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen. Die Person, die den Käufer erwartet hatte, wird als 175 bis 185 Zentimeter groß und kräftig beschrieben, der Mann soll südländischer Herkunft sein und einen rötlichen Bart tragen. Er war dunkel gekleidet und trug eine schwarze Mütze. Die übrigen Tatverdächtigen seien ebenfalls männlich, dunkel gekleidet und teilweise maskiert gewesen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell