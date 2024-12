POL-NE: Autofahrer muss Führerschein abgeben

Jüchen (ots) - Am Montag (16.12.) kam es gegen 09:45 Uhr, zu einem Brand in einem Einfamilienhaus auf dem Sonnenweg in Jüchen. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer im Keller ausgebrochen. Die Feuerwehr löschte den Brand und konnte eine Ausbreitung auf weitere Gebäudeteile verhindern. Ein 82 Jahre alter Jüchener sowie eine 73 Jahre alte Jüchenerin wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das ...

